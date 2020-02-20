Ve Max Kruse konuştu! "Galatasaray'a gol atarsam..."

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Kompleksi'nde Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu asırlık derbi öncesinde sarı lacivertlilerin yıldız ismi Max Kruse, basına açıklamalarda bulundu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Alman yıldız, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türk arkadaşlarım sayesinde derbi atmosferinin nasıl olduğunu biliyorum. İlk maçta iyi olan taraf bizdik. Bu hafta da taraftarımızın desteğini arkamıza alacak, derbiden üç puanla ayrılarak kötü gidişata son vereceğiz." dedi.

"HAYATIMIN EN ÖNEMLİ GOLLERİNDEN BİRİ OLACAK"

Max Kruse, konuşmasının devamın da atacağı golün hayatının en önemli gollerinden biri olacağını aktarırken, "Kazanmaktan başka alternatifimiz yok. Gol atarsam, hayatımın en önemli gollerinden biri olacak." dedi.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması 23 Şubat Pazar günü beIN 1'den naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.