Ve Max Kruse konuştu! "Galatasaray'a gol atarsam..." | Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Ve Max Kruse konuştu! "Galatasaray'a gol atarsam..."

Ve konuştu! "'a gol atarsam..."

Ve Max Kruse konuştu! "Galatasaray'a gol atarsam..."

Süper Lig'in 23. haftasında nefesler tutulacak. Tüm Türkiye, ve arasında oynanacak karşılaşmaya odaklanacak. Şampiyonluk yarışında bulunan Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Sivasspor ve Alanyaspor için de büyük önem arz eden bu derbi öncesinde Fenerbahçe'nin Alman yıldızı , atacağı golün hayatının en önemli gollerinden biri olacağını açıkladı.

Süper Lig'in 23. haftasında , Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Kompleksi'nde 'ı ağırlayacak. Bu asırlık derbi öncesinde sarı lacivertlilerin yıldız ismi , basına açıklamalarda bulundu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Alman yıldız, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türk arkadaşlarım sayesinde derbi atmosferinin nasıl olduğunu biliyorum. İlk maçta iyi olan taraf bizdik. Bu hafta da taraftarımızın desteğini arkamıza alacak, derbiden üç puanla ayrılarak kötü gidişata son vereceğiz." dedi.

"HAYATIMIN EN ÖNEMLİ GOLLERİNDEN BİRİ OLACAK"

Max Kruse, konuşmasının devamın da atacağı golün hayatının en önemli gollerinden biri olacağını aktarırken, "Kazanmaktan başka alternatifimiz yok. Gol atarsam, hayatımın en önemli gollerinden biri olacak." dedi.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması 23 Şubat Pazar günü beIN 1'den naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

Yılmaz Vural'dan derbi yorumu: Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerse...

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 11:25
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ve Max Kruse konuştu! "Galatasaray'a gol atarsam..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN