Ve Max Kruse konuştu! "Galatasaray'a gol atarsam..."
Süper Lig'in 23. haftasında nefesler tutulacak. Tüm Türkiye, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmaya odaklanacak. Şampiyonluk yarışında bulunan Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Sivasspor ve Alanyaspor için de büyük önem arz eden bu derbi öncesinde Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, atacağı golün hayatının en önemli gollerinden biri olacağını açıkladı.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Kompleksi'nde Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu asırlık derbi öncesinde sarı lacivertlilerin yıldız ismi Max Kruse, basına açıklamalarda bulundu.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Alman yıldız, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türk arkadaşlarım sayesinde derbi atmosferinin nasıl olduğunu biliyorum. İlk maçta iyi olan taraf bizdik. Bu hafta da taraftarımızın desteğini arkamıza alacak, derbiden üç puanla ayrılarak kötü gidişata son vereceğiz." dedi.
"HAYATIMIN EN ÖNEMLİ GOLLERİNDEN BİRİ OLACAK"
Max Kruse, konuşmasının devamın da atacağı golün hayatının en önemli gollerinden biri olacağını aktarırken, "Kazanmaktan başka alternatifimiz yok. Gol atarsam, hayatımın en önemli gollerinden biri olacak." dedi.
SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması 23 Şubat Pazar günü beIN 1'den naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 11:25
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Ve Max Kruse konuştu! "Galatasaray'a gol atarsam..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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