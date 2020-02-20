Semih Özsoy'a verilen ceza onandı! Tahkim Kurulu...
TFF, Profesyonel Disiplin Kurulu'nun verdiği cezaları açıkladı. Buna göre, Fenerbahçe yöneticisi Semih Özsoy ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ceza verildiği duyuruldu.
TFF, Profesyonel Disiplin Kurulu'nun verdiği cezaları açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde;
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 18.02.2020 tarih ve 51 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü görevlisi TEOMAN ERİŞ'in, 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- GMG KIRKLARELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, TFF'den izin alınmadan pankartla sahaya çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
Av. Aytaç YÜKSEL
PFDK Başkanı"
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 18:05
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Semih Özsoy'a verilen ceza onandı! Tahkim Kurulu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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