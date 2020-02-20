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20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe 'Mutlu yıllar Simon Falette'

'Mutlu yıllar '

'Mutlu yıllar Simon Falette'

Ara transfer döneminde Frankfurt’tan kiralanan için dün F.Bahçe’nin twitter hesabından paylaşım vardı.

Kanarya, 28 yaşına giren Gineli için doğum günü mesajı yayımlanıp, "Mutlu yıllar Falette" ifadesi kullanıldı. Sarı-lacivertli formayla ligde forma giymeyen Falette, kupada 2 maçta sahaya çıktı.
  1. 20.2.2020
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