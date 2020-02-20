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20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Dev derbi öncesi loca krizi!

'den loca talep eden 'a olumsuz yanıt geldi

Fenerbahçe'den loca talep eden Galatasaray'a olumsuz yanıt geldi

'de 23'üncü haftada oynanacak olan - maçı öncesi loca krizi patlak verdi. Galatasaray Başkanı , geçtiğimiz yıl Stadı'nda oynanan ve 2-2'lik skorla tamamalanan olaylı derbide Fenerbahçe Başkanı ve Fenerbahçe yöneticilerine loca tahsis etmişti. Cengiz ve kurmayları Pazar akşamı 'ndaki dev maçı locadan takip etmek istedi fakat Fenerbahçe'den olumsuz yanıt geldi.

'in 23'üncü haftasında oynanacak olan - maçı öncesi iki takımın başkanları arasında gerilim devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı yaptığı basın toplantısında 'i karşılaşmayacağını dile getirmişti. Koç "Ben şahsen kendisini karşılamayacağım ama bizi temsilen yönetim kurulundaki arkadaşlarımız karşılayacak. Muhakkak bekliyoruz kendilerini. Biz de oraya gidiyoruz. Bunun dışında diğer maçlarda nasıl hareket ediyorsak, bu maçta da farklı hareket edeceğimiz bir durum yok. Benim hiçbir başkanla fotoğraf çektirmekten imtina ettiğim bir durum yok. ifadelerini kullanmıştı.

DERBİ ÖNCESİ LOCA TALEBİNE RET!

'nda derbide takımı yalnız bırakmak istemeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetici arkadaşlarıyla birlikte 'e gitme kararı aldı. Protokol tribününde 15 kişilik yeri olan sarı-kırmızılı kulübün derbi için Fenerbahçe yönetiminden bir loca talep ettiği ortaya çıktı. Ancak sarı-lacivertliler, bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Cengiz ve kurmayları Pazar akşamı Ülker Stadı'ndaki dev maçı protokolden takip edecek.

ALİ KOÇ'A LOCA TAHSİS ETMİŞTİ

2018-19 sezonunda Stadı'nda oynanan ve 2-2 biten derbide Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki sarı-lacivertli yöneticilere özel loca tahsis etmişti.

  1. 20.02.2020
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