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20 Şubat 2020, Perşembe
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Beko - | CANLI

Fenerbahçe Beko - Real Madrid | CANLI

Euroleague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 1 haftalık arada Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beko, İspanyol devi 'i ağırlıyor. Bu sezon Avrupa serüvenine istediği gibi başlayamayan ancak sonradan açılan Fenerbahçe Beko, oynadığı son 8 müsabakada 6 galibiyetle ayrılarak play-off için umutlarını yeşertmişti. Zorlu mücadelenin canlı skorunu anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan Euroleague'de temsilcimiz Beko, İspanya'nın dev kulübü ile karşı karşıya geliyor. Kupa haftası nedeniyle Euroleague'e verilen 1 haftalık arada Türkiye Kupası'nı 7. kez kazanaram müzesine taşıyan sarı lacivertliler, çıkışına Real Madrid karşısında devam etmek istiyor. Saat 20.45'te başlayan zorlu karşılaşma beIN Sports HABER'den şifresiz olarak ekranlara geliyor.

CANLI | FENERBAHÇE BEKO-REAL MADRID

1. PERİYOT SONUCU: 15-22

2. PERİYOT OYNANIYOR: 29-47

Anlık skor takibi için tıklayın

REAL MADRID'DE KRİTİK EKSİKLER

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Real Madrid, İstanbul'a önemli isimlerinden yoksun geldi. Uzun rotasyonunun en büyük silahı Randolph'un yaklaşık bir buçuk ay parkelerden uzak kalacağı belirtilirken, Eflatun-Beyazlılar'da tecrübeli oyun kurucu Sergio Llull, Jeffery Taylor ve Felipe Reyes de Fenerbahçe maçında kadroda yer almıyor.

Öte yandan Fenerbahçe deplasmandaki maçı 81-77 kaybetmişti.

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 21:30
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