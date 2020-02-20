Fenerbahçe Beko - Real Madrid | CANLI

Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya'nın dev kulübü Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Kupa haftası nedeniyle Euroleague'e verilen 1 haftalık arada Türkiye Kupası'nı 7. kez kazanaram müzesine taşıyan sarı lacivertliler, çıkışına Real Madrid karşısında devam etmek istiyor. Saat 20.45'te başlayan zorlu karşılaşma beIN Sports HABER'den şifresiz olarak ekranlara geliyor.

CANLI | FENERBAHÇE BEKO-REAL MADRID

1. PERİYOT SONUCU: 15-22

2. PERİYOT OYNANIYOR: 29-47

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REAL MADRID'DE KRİTİK EKSİKLER

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Real Madrid, İstanbul'a önemli isimlerinden yoksun geldi. Uzun rotasyonunun en büyük silahı Randolph'un yaklaşık bir buçuk ay parkelerden uzak kalacağı belirtilirken, Eflatun-Beyazlılar'da tecrübeli oyun kurucu Sergio Llull, Jeffery Taylor ve Felipe Reyes de Fenerbahçe maçında kadroda yer almıyor.

Öte yandan Fenerbahçe deplasmandaki maçı 81-77 kaybetmişti.