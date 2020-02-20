Fenerbahçe Beko - Real Madrid | CANLI
Euroleague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 1 haftalık arada Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, İspanyol devi Real Madrid'i ağırlıyor. Bu sezon Avrupa serüvenine istediği gibi başlayamayan ancak sonradan açılan Fenerbahçe Beko, oynadığı son 8 müsabakada 6 galibiyetle ayrılarak play-off için umutlarını yeşertmişti. Zorlu mücadelenin canlı skorunu anbean haberimizden takip edebilirsiniz.
Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya'nın dev kulübü Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Kupa haftası nedeniyle Euroleague'e verilen 1 haftalık arada Türkiye Kupası'nı 7. kez kazanaram müzesine taşıyan sarı lacivertliler, çıkışına Real Madrid karşısında devam etmek istiyor. Saat 20.45'te başlayan zorlu karşılaşma beIN Sports HABER'den şifresiz olarak ekranlara geliyor.
CANLI | FENERBAHÇE BEKO-REAL MADRID
1. PERİYOT SONUCU: 15-22
2. PERİYOT OYNANIYOR: 29-47
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REAL MADRID'DE KRİTİK EKSİKLER
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Real Madrid, İstanbul'a önemli isimlerinden yoksun geldi. Uzun rotasyonunun en büyük silahı Randolph'un yaklaşık bir buçuk ay parkelerden uzak kalacağı belirtilirken, Eflatun-Beyazlılar'da tecrübeli oyun kurucu Sergio Llull, Jeffery Taylor ve Felipe Reyes de Fenerbahçe maçında kadroda yer almıyor.
Öte yandan Fenerbahçe deplasmandaki maçı 81-77 kaybetmişti.
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 21:30
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Fenerbahçe Beko - Real Madrid | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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