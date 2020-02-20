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20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Flaş! 4 büyüklerin başkanları canlı yayında konuşacak...

Bir ilk gerçekleşiyor! Beşiktaş ve başkanları canlı yayında...

Bir ilk gerçekleşiyor! Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları canlı yayında...

(TSYD), , , Beşiktaş ve başkanlarını canlı yayında buluşturacak. Yapılan resmi açıklamada, "TSYD Levent Tesisleri'nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir" denildi! İşte detaylar...

bir ilki gerçekleştiriyor... , , ve Beşiktaş'ın başkanları canlı yayında buluşuyor.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, dört büyük kulübün başkanını bir araya getirmek için önemli bir hamle yaptı ve bu davet , , ve Ahmet Ağaoğlu tarafından kabul edildi.

TSYD'den yapılan açıklamada "TSYD Levent Tesisleri'nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir." denildi.

Açıklamanın devamında "Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz TONGSİR'in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır." ifadelerini kullanıldı.

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 13:50
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