Bir ilk gerçekleşiyor! Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları canlı yayında...
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarını canlı yayında buluşturacak. Yapılan resmi açıklamada, "TSYD Levent Tesisleri'nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir" denildi! İşte detaylar...
Türkiye Spor Yazarları Derneği bir ilki gerçekleştiriyor... Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın başkanları canlı yayında buluşuyor.
Türkiye Spor Yazarları Derneği, dört büyük kulübün başkanını bir araya getirmek için önemli bir hamle yaptı ve bu davet Ali Koç, Mustafa Cengiz, Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu tarafından kabul edildi.
TSYD'den yapılan açıklamada "TSYD Levent Tesisleri'nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir." denildi.
Açıklamanın devamında "Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz TONGSİR'in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır." ifadelerini kullanıldı.
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 13:50
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Toplam 1
Yorum
cascan Parasını veremediğiniz müddetçe bu tür kafa sakatlıklarının önüne geçemezsiniz.Zaten en büyük hastalık psikolojik olan değil mi?
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Beşiktaş'ın bağış kampanyası start alıyor! Hedeflenen rakam ortaya çıktı
Toplam 3
Yorum
cascan BJK mızın biraz nefes almasına katkı verecek olan bu kampanya daha gecikilmeden devreye konulmalı.Yoksa seneye elimiz kolumuz bağlı olacak
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Beşiktaş'ın bağış kampanyası start alıyor! Hedeflenen rakam ortaya çıktı
Toplam 3
Yorum
cascan BJK ve diğer büyük kulüpler,kişilerin ihtiraslarına kurban edildiler.Denetimsiz ve yaptırımsız harcamalar ve çanak tutan bir TFF.
Bir ilk gerçekleşiyor! Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları canlı yayında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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