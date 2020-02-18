Emre Belözoğlu: En büyük rakibimizle oynayacağız!
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, 23. haftada karşılaşacakları Galatasaray derbisi öncesi taraftara mesaj verdi. En büyük rakibimizle oynayacağız diyen Belözoğlu, şampiyonluk için de konsantre olduklarını söyledi. İşte yıldız oyuncunun o açıklamaları...
Süper Lig'de son olarak Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 kaybeden ve galibiyet hasreti 3 maça yükselen Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu zorlu Galatasaray derbisi öncesi taraftarlara mesaj gönderdi. Yıldız futbolcu, bu hafta Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesinden galip gelerek yeniden zirve yarışına motive olacaklarına inandığını söyledi. Büyük derbiye sayılı günler kala çarpıcı açıklamalar yapan tecrübeli futbolcu, takımda ayrı gayrı olmadığını özellikle vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
'EN BÜYÜK RAKİBİMİZLE OYNAYACAĞIZ'
"Ankaragücü maçı elbette ki moralimizi çok bozdu ancak hala bu kayıpları telafi edebileceğimiz maçlar oynayacağız. Tarihteki en büyük rakibimizle evimizde oynayacak olmamız bizi tekrar yarışa motive edecektir, buna yürekten inanıyorum. Bu renkler etrafında birleşmiş herkesin tek hedefi vardır; o da F.Bahçe'nin başarısı. Kimseyle hiç bir konuda ayrı gayrımız olamaz, hepimiz aynı gemideyiz. Küçük bir adele sakatlığı yaşadım. F.Bahçe ve Milli Takım için yüreğimde yaşattığım hedeflerden beni alıkoyacak bir sakatlık değil. Terimin son damlasına kadar da mücadele edeceğim."
?SAKATLIK | Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, derbide sahada olamayacak. pic.twitter.com/i0egeditgV— Fotomaç (@fotomac) February 16, 2020
'ŞAMPİYONLUK İÇİN KONSANTREYİM'
Gelecekte Fenerbahçe'de alacağı olası görevlerle alakalı sorduğumuz soruya ise Emre Belözoğlu, "Nasip! Hayata çok uzun uzadıya bakamıyorum. Şu an oyuncuyum ve şampiyonluk için konsantreyim. İlerde nerede olurum, ne olurum, nasıl bir görev üstlenirim bunu şimdiden hiç bilemiyorum. Ancak şunu biliyorum ki; hayatımın sonuna kadar Fenerbahçe'nin bir neferi olarak kalacağım" yanıtını verdi. Öte yandan Başkan Ali Koç'un, gündeme dair konular hakkında konuşacağı basın toplantısının yarın saat 16.00'da yapılacağı açıklandı. (Hürriyet)
- 18.02.2020
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Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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