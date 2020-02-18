Emre Belözoğlu: En büyük rakibimizle oynayacağız! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
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: En büyük rakibimizle oynayacağız!

Emre Belözoğlu: En büyük rakibimizle oynayacağız!

'nin tecrübeli oyuncusu , 23. haftada karşılaşacakları derbisi öncesi taraftara mesaj verdi. En büyük rakibimizle oynayacağız diyen Belözoğlu, şampiyonluk için de konsantre olduklarını söyledi. İşte yıldız oyuncunun o açıklamaları...

'de son olarak Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 kaybeden ve galibiyet hasreti 3 maça yükselen 'nin kaptanı zorlu derbisi öncesi taraftarlara mesaj gönderdi. Yıldız futbolcu, bu hafta Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesinden galip gelerek yeniden zirve yarışına motive olacaklarına inandığını söyledi. Büyük derbiye sayılı günler kala çarpıcı açıklamalar yapan tecrübeli futbolcu, takımda ayrı gayrı olmadığını özellikle vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

'EN BÜYÜK RAKİBİMİZLE OYNAYACAĞIZ'

"Ankaragücü maçı elbette ki moralimizi çok bozdu ancak hala bu kayıpları telafi edebileceğimiz maçlar oynayacağız. Tarihteki en büyük rakibimizle evimizde oynayacak olmamız bizi tekrar yarışa motive edecektir, buna yürekten inanıyorum. Bu renkler etrafında birleşmiş herkesin tek hedefi vardır; o da F.Bahçe'nin başarısı. Kimseyle hiç bir konuda ayrı gayrımız olamaz, hepimiz aynı gemideyiz. Küçük bir adele sakatlığı yaşadım. F.Bahçe ve için yüreğimde yaşattığım hedeflerden beni alıkoyacak bir sakatlık değil. Terimin son damlasına kadar da mücadele edeceğim."

'ŞAMPİYONLUK İÇİN KONSANTREYİM'

Gelecekte Fenerbahçe'de alacağı olası görevlerle alakalı sorduğumuz soruya ise Emre Belözoğlu, "Nasip! Hayata çok uzun uzadıya bakamıyorum. Şu an oyuncuyum ve şampiyonluk için konsantreyim. İlerde nerede olurum, ne olurum, nasıl bir görev üstlenirim bunu şimdiden hiç bilemiyorum. Ancak şunu biliyorum ki; hayatımın sonuna kadar Fenerbahçe'nin bir neferi olarak kalacağım" yanıtını verdi. Öte yandan Başkan 'un, gündeme dair konular hakkında konuşacağı basın toplantısının yarın saat 16.00'da yapılacağı açıklandı. (Hürriyet)

  1. 18.02.2020
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