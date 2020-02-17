Lugano'dan flaş itiraf! ''Fenerbahçeli taraftarlar soyunma odasına gidene kadar tekmelediler''
Fenerbahçe'nin eski yıldızları Alex de Souza, Diego Lugano ve Deivid de Souza ünlü spor kanalı ESPN'e sarı-lacivertli takımda forma giydikleri döneme ait çarpıcı itiraflarda bulundu.
Fenerbahçe'de eski yıldızlardan flaş Aziz Yıldırım itirafları geldi. Bir dönem sarı-lacivertli takımda forma giyen Alex de Souza, Diego Lugano ve Deivid de Souza ESPN'e Fenerbahçe hatıralarını anlattı.
ÇIT ÇIKMAZDI!
ALEX: Aziz Yıldırım soyunma odasına gelmeden uyarırlardı. Herkes hazır ola geçerdi. Çıt çıkmazdı. O gidince herkes yaka bağır açar rahatlardı.
TARAFTARLAR BENİ TEKLEMEDİ!
LUGANO: Bursaspor'a şampiyonluğu kaybettiğimizde ilk önce kendimizi şampiyon sanıp taraftarla sevindim. Olmadığımızı öğrenince soyunma odasına gidene kadar taraftarlar beni tekmeledi.
DEIVID: Bir maçta kulübedeydim. Oynamak istemiyorum dedim. Ertesi gün toplantıda başkan odaya girdi. 'Kaç para kazanıyorsun' diye sordu. Çok sinirliydi eline bir telefon aldı fırlatacak gibi yaptı. Eğer fırlatsaydı ben de yerimde durmazdım.
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Lugano'dan flaş itiraf! ''Fenerbahçeli taraftarlar soyunma odasına gidene kadar tekmelediler'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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