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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Lugano'dan flaş itiraf! ''Fenerbahçeli taraftarlar soyunma odasına gidene kadar tekmelediler''

Lugano'dan flaş itiraf! ''Fenerbahçeli taraftarlar soyunma odasına gidene kadar tekmelediler''

Fenerbahçe'nin eski yıldızları Alex de Souza, ve Deivid de Souza ünlü spor kanalı ESPN'e sarı-lacivertli takımda forma giydikleri döneme ait çarpıcı itiraflarda bulundu.

Fenerbahçe'de eski yıldızlardan flaş Aziz Yıldırım itirafları geldi. Bir dönem sarı-lacivertli takımda forma giyen Alex de Souza, ve Deivid de Souza ESPN'e Fenerbahçe hatıralarını anlattı.


ÇIT ÇIKMAZDI!
ALEX: Aziz Yıldırım soyunma odasına gelmeden uyarırlardı. Herkes hazır ola geçerdi. Çıt çıkmazdı. O gidince herkes yaka bağır açar rahatlardı.

TARAFTARLAR BENİ TEKLEMEDİ!
LUGANO: Bursaspor'a şampiyonluğu kaybettiğimizde ilk önce kendimizi şampiyon sanıp taraftarla sevindim. Olmadığımızı öğrenince soyunma odasına gidene kadar taraftarlar beni tekmeledi.

DEIVID: Bir maçta kulübedeydim. Oynamak istemiyorum dedim. Ertesi gün toplantıda başkan odaya girdi. 'Kaç para kazanıyorsun' diye sordu. Çok sinirliydi eline bir telefon aldı fırlatacak gibi yaptı. Eğer fırlatsaydı ben de yerimde durmazdım.

  1. 17.2.2020
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