Şampiyon Fenerbahçe

Solgar Vitamin Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nın şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu. Ankara Spor Salonu'nda oynanan final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen ile karşılaşan sarı-lacivertliler, müsabakadan 74-71'lik skorla galip ayrıldı. Son saniyeye kadar büyük çekişmeye sahne olan mücadelede taraflar sert savunma yaptı. İlk periyot 13-11 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçilirken, devreye 30-30'luk skorla girildi.

YILDIZLAR İŞBAŞINDA

Karşılaşmanın ikinci yarısında heyecan devam etti. 3. çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Kanarya, daha sonra Daçka'nın hücumdaki etkinliğine engel olamadı. Son periyoda Darüşşafaka'nın 48-47'lik üstünlüğüyle girildi. İki takımda hücumda etkiliydi. Daçka Hamilton, F.Bahçe de Datome ile kritik sayılar buldu. Son saniyelerde Sloukas da serbest atışları hatasız kullandı ve Fenerbahçe Beko, 7. kez kupada mutlu sona ulaştı.

İLK TEBRİK BAKAN'DAN

Fenerbahçe Beko'nun zaferiyle sona eren final maçının ardından ilk tebrik Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "İki değerli kulübümüz Fenerbahçe Beko ve Darüşşafaka Tekfen, basketbolseverlere heyecan veren bir karşılaşma yaşattı. Her iki takımın da son ana kadar başarılı bir mücadele örneği sergiledikleri karşılaşmada şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko takımının sporcularını, teknik ve idare heyetini gönülden tebrik ediyorum."

A.EFES'İN KUPA MESAJI

Türkiye ve Avrupa'da Fenerbahçe Beko'nun en önemli rakiplerinden biri olan Anadolu Efes, maç sonrası tebrik mesajı yayımladı. Anadolu Efes, resmi twitter hesabından ezeli rakibini kutlarken, "Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederiz" ifadesini kullandı.

SON DAKİKADA SAHA KARIŞTI

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın son dakikalarında ortalık karıştı. Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Vesely'nin Kartal'a yaptığı faul sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Darüşşafaka'dan Johnny Hamilton'ın üzerine yürüdüğü Vesely yere düşerken, daha sonra diğer oyuncular da gerilime dahil oldu. Kısa süreli tartışmanın ardından hakemler görüntüleri tekrar izledi ve Vesely ve Hamilton için teknik faul kararı verdi.

MAÇIN MVP'Sİ LUİGİ DATOME

Darüşşafaka karşısında attığı kritik üçlüklerle Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda kilit rol oynayan Luigi Datome, maçın MVP'si seçildi. 7'de 5 üçlük ile oynayan İtalyan basketbolcu, rakip potalara 15 sayı bıraktı. Kupa kazanmanın güzel olduğunu belirten Datome, "Darüşşafaka'yı da tebrik ediyorum. Çok güzel oynadılar" dedi.

'EVİMİZDE GİBİYDİK'

Kanarya'nın yıldız isimlerinden Nando De Colo, taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başladı. "Evimizde gibiydik" diyen Fransız basketbolcu, "Önceki maçlarda olduğu gibi destekleri muhteşemdi. Kupayı kazandığımız için mutluyum" diye konuştu.