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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Ne oldu sana Muriç!

Ne oldu sana Muriç!

Düşüşe geçen 'de 'in durgunluğu da dikkat çekiyor. Vedat’ın susması, takımın kimyasını bozdu. Onun gol atamadığı 12 maçta Kanarya 1 kez kazanabildi.

Kosovalı forvet son 3 maçta gol atamazken, bu periyotta 8 puan kaybetti. Tecrübeli oyuncu, ilk 19 haftada 12 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı (4 de asist yaptı). 'nin gol attığı 10 maçında puan kaybetmeyen Kanarya (10G), diğer 12 karşılaşmada sadece 'u mağlup edebildi (5B / 6M). Bu da Muriç'in sarı-lacivertli ekip için önemini gösteriyor. Teknik heyet, Muriç'e takım içinde alternatif üretemeyip, 'i de devreye sokmakta geç kalınca hücumda üretkenlik azaldı; kayıplar çoğaldı.

, ve Ankaragücü maçlarında rakip kaleye çektiği 11 şutta yalnızca 2 isabet sağlayabilen Vedat Muriç'in formsuzluğu Fenerbahçe'yi etkiledi.

  1. 17.2.2020
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