Ne oldu sana Muriç!

Kosovalı forvet son 3 maçta gol atamazken, Fenerbahçe bu periyotta 8 puan kaybetti. Tecrübeli oyuncu, ilk 19 haftada 12 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı (4 de asist yaptı). Vedat Muriç'nin gol attığı 10 Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Kanarya (10G), diğer 12 karşılaşmada sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi (5B / 6M). Bu da Muriç'in sarı-lacivertli ekip için önemini gösteriyor. Teknik heyet, Muriç'e takım içinde alternatif üretemeyip, Mevlüt Erdinç'i de devreye sokmakta geç kalınca hücumda üretkenlik azaldı; kayıplar çoğaldı.

Trabzonspor, Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarında rakip kaleye çektiği 11 şutta yalnızca 2 isabet sağlayabilen Vedat Muriç'in formsuzluğu Fenerbahçe'yi etkiledi.