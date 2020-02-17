Ne oldu sana Muriç!
Düşüşe geçen Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in durgunluğu da dikkat çekiyor. Vedat’ın susması, takımın kimyasını bozdu. Onun gol atamadığı 12 maçta Kanarya 1 kez kazanabildi.
Kosovalı forvet son 3 maçta gol atamazken, Fenerbahçe bu periyotta 8 puan kaybetti. Tecrübeli oyuncu, ilk 19 haftada 12 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı (4 de asist yaptı). Vedat Muriç'nin gol attığı 10 Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Kanarya (10G), diğer 12 karşılaşmada sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi (5B / 6M). Bu da Muriç'in sarı-lacivertli ekip için önemini gösteriyor. Teknik heyet, Muriç'e takım içinde alternatif üretemeyip, Mevlüt Erdinç'i de devreye sokmakta geç kalınca hücumda üretkenlik azaldı; kayıplar çoğaldı.
Trabzonspor, Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarında rakip kaleye çektiği 11 şutta yalnızca 2 isabet sağlayabilen Vedat Muriç'in formsuzluğu Fenerbahçe'yi etkiledi.
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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