Fenerbahçe'de büyük kriz kapıda! Mali durum...
Süper Lig'de üst üste yaşadığı kayıplarla taraftarlarını üzen Fenerbahçe 3 haftada 8 puan kaybederek şampiyonluk yarışında büyük bir yara almıştı. 22. hafta sonunda 38 puanla 6. sırada kalan sarı-lacivertliler, zirvenin 6 puan gerisinde bulunuyor. Hali hazırda mali kriz içerisinde bulunan Fenerbahçe'yi ligi ilk 4 sırada tamamlayamaması durumunda da büyük bir kriz bekliyor. İşte detaylar...
Ankaragücü yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de bir diğer öne çıkan konu, Şampiyonlar Ligi oldu. Ligde mutlaka şampiyonluk isterken ciddi bir kayıp gören sarı-lacivertliler, ilk 2 sıradan uzaklaşmanın endişesini taşıyor.
Bu sezon ilk 4'e bile girmenin zor olduğu bir ortamda, 22. haftada 6. sırada kalınması göze çarpıyor. Son olarak 2008 yılında Devler Ligi'ne giden Fenerbahçe, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir.
23. haftada oynanacak olan Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin eksikleri:— Fotomaç (@fotomac) February 16, 2020
??Garry Rodrigues
??Emre Belözoğlu
?Luiz Gustavo pic.twitter.com/ezT2LVpnTR
Fenerbahçe'de yönetimin ekonomik gelir bakımından hayati önem verdiği Şampiyonlar Ligi'nden bir sene daha uzak kalınmasının kabul edilemeyeceği aktarılıyor.
Dev arenaya 12 senedir gidilememenin faturasının ağır olduğu bildirilirken, zaten maddi anlamda kötü olan durumun bir sene daha hasar alabileceği vurgulanıyor.
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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