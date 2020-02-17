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17 Şubat 2020, Pazartesi
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'de büyük kriz kapıda! Mali durum...

Fenerbahçe'de büyük kriz kapıda! Mali durum...

'de üst üste yaşadığı kayıplarla taraftarlarını üzen 3 haftada 8 puan kaybederek şampiyonluk yarışında büyük bir yara almıştı. 22. hafta sonunda 38 puanla 6. sırada kalan sarı-lacivertliler, zirvenin 6 puan gerisinde bulunuyor. Hali hazırda mali kriz içerisinde bulunan Fenerbahçe'yi ligi ilk 4 sırada tamamlayamaması durumunda da büyük bir kriz bekliyor. İşte detaylar...

Ankaragücü yenilgisi sonrası 'de bir diğer öne çıkan konu, Şampiyonlar Ligi oldu. Ligde mutlaka şampiyonluk isterken ciddi bir kayıp gören sarı-lacivertliler, ilk 2 sıradan uzaklaşmanın endişesini taşıyor.

Bu sezon ilk 4'e bile girmenin zor olduğu bir ortamda, 22. haftada 6. sırada kalınması göze çarpıyor. Son olarak 2008 yılında Devler Ligi'ne giden Fenerbahçe, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir.

Fenerbahçe'de yönetimin ekonomik gelir bakımından hayati önem verdiği Şampiyonlar Ligi'nden bir sene daha uzak kalınmasının kabul edilemeyeceği aktarılıyor.

Dev arenaya 12 senedir gidilememenin faturasının ağır olduğu bildirilirken, zaten maddi anlamda kötü olan durumun bir sene daha hasar alabileceği vurgulanıyor.

  1. 17.02.2020
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