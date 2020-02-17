Fenerbahçe'de 3 isme talimat! Galatasaray'a hazır olun
Fenerbahçe'de gözler tamamen Galatasaray derbisine çevrildi. 23. haftada Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan derbi maçında sarı-lacivertliler planlarını yapmaya başladı. Fenerbahçe teknik heyeti kritik maç öncesi 3 futbolcuya hazır olmaları talimatını verdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli takımda Ankaragücü mağlubiyeti camianın moralini bozarken, tek hedef Kadıköy geleneğini sürdürüp seri galibiyetlerle zirve yarışına yeniden dahil olmak. Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin planları yapılırken, teknik heyetten 3 isme hazır olmaları talimatı verildi.
Teknik heyet; Hasan Ali, Falette ve Adil Rami'ye Galatasaray derbisi için 'hazır olun' talimatı verdi. Üç oyuncudan ikisinin pazar günü ilk onbirde sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Sakatlığı geçen Hasan Ali'nin sol beke monte edilmesi beklenirken, stoperde Serdar Aziz'in yanında kimin oynayacağına ise idmanlardaki performansa göre karar verilecek. Rami, tecrübesi ile öne çıkıyor. Falette ise fizik özellikleri ve çabukluğuyla formayı kapmaya çalışacak.
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Fenerbahçe'de 3 isme talimat! Galatasaray'a hazır olun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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