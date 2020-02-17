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17 Şubat 2020, Pazartesi
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'de 3 isme talimat! 'a hazır olun

Fenerbahçe'de 3 isme talimat! Galatasaray'a hazır olun

'de gözler tamamen derbisine çevrildi. 23. haftada Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan derbi maçında sarı-lacivertliler planlarını yapmaya başladı. Fenerbahçe teknik heyeti kritik maç öncesi 3 futbolcuya hazır olmaları talimatını verdi.

, 'in 23. haftasında ezeli rakibi 'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli takımda Ankaragücü mağlubiyeti camianın moralini bozarken, tek hedef geleneğini sürdürüp seri galibiyetlerle zirve yarışına yeniden dahil olmak. Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin planları yapılırken, teknik heyetten 3 isme hazır olmaları talimatı verildi.

Teknik heyet; , Falette ve Adil Rami'ye Galatasaray derbisi için 'hazır olun' talimatı verdi. Üç oyuncudan ikisinin pazar günü ilk onbirde sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sakatlığı geçen Hasan Ali'nin sol beke monte edilmesi beklenirken, stoperde 'in yanında kimin oynayacağına ise idmanlardaki performansa göre karar verilecek. Rami, tecrübesi ile öne çıkıyor. Falette ise fizik özellikleri ve çabukluğuyla formayı kapmaya çalışacak.

  1. 17.2.2020
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