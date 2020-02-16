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16 Şubat 2020, Pazar
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Kruse: Çok kötüydük

Kruse: Çok kötüydük

Dört haftalık gol serisi biten , " çok fazla bir şey yok. gerçekten çok kötüydük. Kötü bir sonuç aldık. Böyle olmamalıydı. Bu şekilde devam etmemeli. Biz bir takımız, kendi performansımın önemi yok. hafta derbiyi kazanarak, bunu telafi etmeliyiz" dedi.

Dört haftalık gol serisi biten , " çok fazla bir şey yok. gerçekten çok kötüydük. Kötü bir sonuç aldık. Böyle olmamalıydı. Bu şekilde devam etmemeli. Biz bir takımız, kendi performansımın önemi yok. hafta derbiyi kazanarak, bunu telafi etmeliyiz" dedi.

  1. 16.2.2020
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