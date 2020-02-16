Kruse: Çok kötüydük

Dört haftalık gol serisi biten Max Kruse, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Bugün gerçekten çok kötüydük. Kötü bir sonuç aldık. Böyle olmamalıydı. Bu şekilde devam etmemeli. Biz bir takımız, kendi performansımın önemi yok. Önümüzdeki hafta derbiyi kazanarak, bunu telafi etmeliyiz" dedi.