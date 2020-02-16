Kruse: Çok kötüydük
Dört haftalık gol serisi biten Max Kruse, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Bugün gerçekten çok kötüydük. Kötü bir sonuç aldık. Böyle olmamalıydı. Bu şekilde devam etmemeli. Biz bir takımız, kendi performansımın önemi yok. Önümüzdeki hafta derbiyi kazanarak, bunu telafi etmeliyiz" dedi.
Dört haftalık gol serisi biten Max Kruse, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Bugün gerçekten çok kötüydük. Kötü bir sonuç aldık. Böyle olmamalıydı. Bu şekilde devam etmemeli. Biz bir takımız, kendi performansımın önemi yok. Önümüzdeki hafta derbiyi kazanarak, bunu telafi etmeliyiz" dedi.
- 16.2.2020
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Toplam 1
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Yorum
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Kruse: Çok kötüydük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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