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16 Şubat 2020, Pazar
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Gustavo derbide yok

Gustavo derbide yok

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, dün akşam gördüğü nedeniyle cezalı duruma düştü.

'de 3 sarı bulunan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu A.Gücü maçında gördüğü kartın ardından cezalı duruma düştü ve önümüzdeki hafta oynanacak G.Saray derbisinde forma giyme şansını kaybetti. Gustavo bu sezon ve maçlarında da ikişer sarı karttan kırmızı kart görerek iki kez daha cezalı duruma düşmüştü.

  1. 16.2.2020
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