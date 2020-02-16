Gustavo derbide yok

Süper Lig'de 3 sarı bulunan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu A.Gücü maçında gördüğü kartın ardından cezalı duruma düştü ve önümüzdeki hafta oynanacak G.Saray derbisinde forma giyme şansını kaybetti. Gustavo bu sezon Göztepe ve Trabzonspor maçlarında da ikişer sarı karttan kırmızı kart görerek iki kez daha cezalı duruma düşmüştü.