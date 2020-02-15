Fenerbahçe'de Vedat Muriç'e uyarı! "Gereksiz yere..."

Son olarak Süper Lig'in 21. haftasında, Alanyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de gol yollarındaki sıkıntı hat safhaya çıktı.

Fenerbahçe'nin ligde oynadığı ve toplamda 5 puan kaybedilen Trabzon ve Alanya maçlarında gol atamayan Vedat Muriç ile Ersun Yanal özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Takvim'in haberine göre Ersun Yanal, "Gereksiz yere strese girme. Sen oyununa bak. Goller mutlaka gelecektir" dedi.

21 hafta boyunca sadece bir kez sakatlığı nedeniyle maç kaçıran Muriqi, 12. haftadaki Yeni Malatyaspor mücadelesinde yer alamamıştı.

Vedat Muriqi, ligde 20 karşılaşmada forma giydi. Tüm maçlara ilk 11'de çıkan Kosovalı forvet, bin 723 dakika süre aldı, 12 gol attı. Muriqi, takımının en skorer ismi olurken, ligde de gol krallığı yarışında yer alıyor.