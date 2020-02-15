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15 Şubat 2020, Cumartesi
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için kazanma vakti

Fenerbahçe için kazanma vakti

Son iki haftada 5 puan kaybeden sarı-lacivertliler, kazanıp hem yara sarmayı hem de derbisi öncesi moral tazelemeyi hedeliyor.

, 'de bu akşam 'ne konuk olacak. Son iki haftada 5 puan kaybederek şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, başkentten galibiyetle dönüp hem yeni bir seri başlatmak hem de derbisi öncesi moral kazanmak istiyor. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Orta hakem . VAR odasında ise yer alacak.

GARRY YOK, HASAN KADRODA
Kanarya'da perşembe günü yapılan antrenmanda adalesinde yırtık oluşan Garry Rodrigues forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Sadık Çiftpınar da kadroda yer almıyor. Sakatlığı ge çen ise uzun süre sonra kadroya dahil edildi. Ev sahibi MKE Ankaragücü ise alt sıralardan kurtulma savaşı veriyor. Teknik direktörlüğe 'ı getirdikten sonra toparlanan sarı-lacivertliler son 2 maçta 4 puan alarak moral kazandı.


ÜÇ OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luiz Gustavo, Vedat Muriç ve kaleci Altay Bayındır, MKE Ankaragücü maçında da sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve derbide forma giyemeyecekler.

MKE Ankaragücü, ligde 14 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta son verdi. BtcTurk 'u deplasmanda 1-0 yenen başkent ekibi, 17 puanla 16. sırada bulunuyor.

REKABETTE 64-10 ÖNDE
İKİ takım arasında geride kalan lig maçlarında Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 64-10, gol sayısında da 187-67 üstünlüğü var. Ankara'da yapılan karşılaşmalarda da sarı-lacivertliler 27, başkent ekibi 6 galibiyet aldı. Sezonun ilk yarısında 'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı. Geçen sezon Ankara'da oynanan müsabaka ise 1-1 tamamlandı.

  1. 15.2.2020
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