Fenerbahçe için kazanma vakti

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu akşam MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Son iki haftada 5 puan kaybederek şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, başkentten galibiyetle dönüp hem yeni bir seri başlatmak hem de Galatasaray derbisi öncesi moral kazanmak istiyor. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Orta hakem Mete Kalkavan. VAR odasında ise Volkan Bayarslan yer alacak.

GARRY YOK, HASAN KADRODA

Kanarya'da perşembe günü yapılan antrenmanda adalesinde yırtık oluşan Garry Rodrigues forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Sadık Çiftpınar da kadroda yer almıyor. Sakatlığı ge çen Hasan Ali Kaldırım ise uzun süre sonra kadroya dahil edildi. Ev sahibi MKE Ankaragücü ise alt sıralardan kurtulma savaşı veriyor. Teknik direktörlüğe Mustafa Reşit Akçay'ı getirdikten sonra toparlanan sarı-lacivertliler son 2 maçta 4 puan alarak moral kazandı.





ÜÇ OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luiz Gustavo, Vedat Muriç ve kaleci Altay Bayındır, MKE Ankaragücü maçında da sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve derbide forma giyemeyecekler.

MKE Ankaragücü, ligde 14 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta son verdi. BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen başkent ekibi, 17 puanla 16. sırada bulunuyor.



REKABETTE 64-10 ÖNDE

İKİ takım arasında geride kalan lig maçlarında Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 64-10, gol sayısında da 187-67 üstünlüğü var. Ankara'da yapılan karşılaşmalarda da sarı-lacivertliler 27, başkent ekibi 6 galibiyet aldı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı. Geçen sezon Ankara'da oynanan müsabaka ise 1-1 tamamlandı.