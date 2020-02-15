Eski Fenerbahçeli Neustadter: Türkler çok aşırı tutkulu
Fenerbahçe'den Dinamo Moskova'ya giden Roman Neustadter, Alman basınına konuştu. 31 yaşındaki stoper, Fenerbahçe'ye transferini, "Kimseye beni alması için yalvarmadım. İstanbul'dan teklif geldi ve ben de 'neden olmasın' deyip yola çıktım" sözleri ile anlatırken, "Türkiye'deki futbol tutkusu çok başka. Diğer şehirlerle kıyaslayamazsın. Taraftarlar biraz daha çılgın. İstanbul gibisini hiç görmedim" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'den Dinamo Moskova'ya giden Roman Neustadter, Alman basınına konuştu. 31 yaşındaki stoper, Fenerbahçe'ye transferini, "Kimseye beni alması için yalvarmadım. İstanbul'dan teklif geldi ve ben de 'neden olmasın' deyip yola çıktım" sözleri ile anlatırken, "Türkiye'deki futbol tutkusu çok başka. Diğer şehirlerle kıyaslayamazsın. Taraftarlar biraz daha çılgın. İstanbul gibisini hiç görmedim" ifadelerini kullandı.
- 15.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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