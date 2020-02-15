Eski Fenerbahçeli Neustadter: Türkler çok aşırı tutkulu

Fenerbahçe'den Dinamo Moskova'ya giden Roman Neustadter, Alman basınına konuştu. 31 yaşındaki stoper, Fenerbahçe'ye transferini, "Kimseye beni alması için yalvarmadım. İstanbul'dan teklif geldi ve ben de 'neden olmasın' deyip yola çıktım" sözleri ile anlatırken, "Türkiye'deki futbol tutkusu çok başka. Diğer şehirlerle kıyaslayamazsın. Taraftarlar biraz daha çılgın. İstanbul gibisini hiç görmedim" ifadelerini kullandı.