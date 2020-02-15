Eski Fenerbahçeli Neustadter: Türkler çok aşırı tutkulu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
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Eski Fenerbahçeli Neustadter: Türkler çok aşırı tutkulu

Eski Fenerbahçeli Neustadter: Türkler çok aşırı tutkulu

'den Dinamo 'ya giden , Alman basınına konuştu. 31 yaşındaki stoper, Fenerbahçe'ye transferini, "Kimseye beni alması için yalvarmadım. 'dan teklif geldi ve ben de 'neden olmasın' deyip yola çıktım" sözleri ile anlatırken, "'deki tutkusu çok başka. Diğer şehirlerle kıyaslayamazsın. Taraftarlar biraz daha çılgın. İstanbul gibisini hiç görmedim" ifadelerini kullandı.

'den Dinamo 'ya giden , Alman basınına konuştu. 31 yaşındaki stoper, Fenerbahçe'ye transferini, "Kimseye beni alması için yalvarmadım. 'dan teklif geldi ve ben de 'neden olmasın' deyip yola çıktım" sözleri ile anlatırken, "'deki tutkusu çok başka. Diğer şehirlerle kıyaslayamazsın. Taraftarlar biraz daha çılgın. İstanbul gibisini hiç görmedim" ifadelerini kullandı.

  1. 15.2.2020
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