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14 Şubat 2020, Cuma
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'de şoku!

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku!

Sol üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen , A.Gücü maçında forma giyemeyecek. Üç hafta sahalardan uzak kalacak yıldız futbolcu derbisinde de yok.

ve Alanya maçlarında yaşanan puan kayıplarının ardından puan kaybına tahammülü kalmayan , dün şok bir haberle sarsıldı. Akşam antrenmanında sakatlanan 'ten gelen haber teknik heyeti üzdü. Çalışmanın ardından hemen MR'ı çekilen Yeşil Burun Adalı futbolcunun sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2. derece) tespit edildi. Sağlık kuruluna yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Rodrigues'in minimum üç hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Hafta sonu Ankaragücü ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek Rodrigues, büyük ihtimalle derbisinde de yer alamayacak. Rodrigues, ligin ilk yarısında da Ankaragücü maçında sakatlanıp eski takımı G.Saray'a karşı oynamamıştı.

  1. 14.2.2020
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