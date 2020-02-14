Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku!
Sol üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Garry Rodrigues, A.Gücü maçında forma giyemeyecek. Üç hafta sahalardan uzak kalacak yıldız futbolcu Galatasaray derbisinde de yok.
Trabzon ve Alanya maçlarında yaşanan puan kayıplarının ardından puan kaybına tahammülü kalmayan Fenerbahçe, dün şok bir haberle sarsıldı. Akşam antrenmanında sakatlanan Garry Rodrigues'ten gelen haber teknik heyeti üzdü. Çalışmanın ardından hemen MR'ı çekilen Yeşil Burun Adalı futbolcunun sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2. derece) tespit edildi. Sağlık kuruluna yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Rodrigues'in minimum üç hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Hafta sonu Ankaragücü ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek Rodrigues, büyük ihtimalle Galatasaray derbisinde de yer alamayacak. Rodrigues, ligin ilk yarısında da Ankaragücü maçında sakatlanıp eski takımı G.Saray'a karşı oynamamıştı.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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