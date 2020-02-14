Ersun Yanal: Artık puan kaybına tahammülümüz yok
Ligin 22. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de kaptan sazı eline aldı. Genç futbolcularla yakından ilgilenen Emre Belözoğlu, teknik direktör Ersun Yanal'ın da onayıyla her fırsatta takım arkadaşlarıyla toplantılar yapıyor.
Kalan haftaların önemine değinen 39 yaşındaki futbolcu, "Artık oynadığımız futbolun karşılığını almak zorundayız. Puan kaybına tahammülümüz olmadığı bir sürece girdik. Herkes elinden geleni yapmak zorunda. Hocamızın da her fırsatta dediği gibi biz en iyi bildiğimiz işi yapalım. Sahaya odaklanalım ve sezon sonunda hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşalım" sözlerini sarfediyor.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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