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13 Şubat 2020, Perşembe
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&’ye istifa çağrısı

TFF&MHK’ye istifa çağrısı

Fenerbahçeli taraftarlar, ve 'yi etti. 'nun Riva'daki tesislerine giden bir grup taraftar, TFF ve MHK'yi istifaya davet etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, ve 'yi etti. 'nun Riva'daki tesislerine giden bir grup taraftar, TFF ve MHK'yi istifaya davet etti. Taraftarlar, "Şampiyon olmamız engellenemez", "TFF istifa" diye bağırıp, hakemler aleyhine tezahüratlarda bulundu.
  1. 13.2.2020
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