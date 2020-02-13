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13 Şubat 2020, Perşembe
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Kanarya yarı finalde

Kanarya yarı finalde

'yı 100-70 yenen , 'e kaldı.

'yı 100-70 yenen , 'e kaldı. Sarı-lacivertliler, ile eşleşti. 'da düzenlenecek ve A Spor'un yayınlayacağı Dörtlü Final'in maç programı şöyle: 14 Şubat Cuma: 17.30 Tekfen-G.Saray DG, 20.30 T.Telekom-Fenerbahçe Beko.
  1. 13.2.2020
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