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13 Şubat 2020, Perşembe
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Kadınlar da galip: 101-60

Kadınlar da galip: 101-60

'nin 16. hafta erteleme maçında , Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 101-60 yendi

'nin 16. hafta erteleme maçında , Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 101-60 yendi. Kanarya ligde 15'inci maçını da aldı.
  1. 13.2.2020
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