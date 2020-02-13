Süper Lig'de son iki haftada 5 puan kaybederek zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de gözler MKE Ankaragücü maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler deplasmanda oynayacağı karşılaşmada galibiyetten başka sonucu düşünmüyor. Teknik heyet, oyuncularla bir toplantı yaparak, ligde hala şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını belirtti. MKE Ankaragücü ve Galatasaray maçlarının kritik önemde olduğu hatırlatılırken, iki karşılaşmanın kazanılması halinde şampiyonluk yarışında avantajın yeniden ele geçirileceği de vurgulandı.



SAVUNMA DEĞİŞMİYOR

İlk hedef Ankaragücü maçını kayıpsız geçmek. Derbinin 'şimdilik' kaydıyla konuşulması yasaklandı. Taktik planlarına devam eden teknik direktör Ersun Yanal'in kadroda en fazla 1-2 değişiklik yapması bekleniyor. İlk onbire en yakın isimler Emre Belözoğlu ile Deniz Türüç. Ferdi ve Mevlüt sürprizi de olabilir. Savunmada ise aynı dörtlü ile devam edilecek. Falette ve Hasan Ali'nin henüz tam hazır olmadığını açıklayan Yanal, stoperde Serdar Aziz'in yanında yine Jailson'a görev vereceğinin sinyalini verdi. Sol bekte de Dirar olacak.



A.GÜCÜ İÇİN START

Kupada yarı final biletini alan sarılacivertliler ara vermeden A.Gücü maçının hazırlıklarına başladı. Ersun Yanal'ın yönettiği idmanda ilk olarak salonda sakatlık önleyici egzersizler yapıldı. Daha sonra sahaya geçen oyuncuların, pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla günü tamamladığı bildirildi. Kupada ilk 11'de forma giyenler sadece yenileme çalışması ile yetindi.



BİLETLER BUGÜN SATIŞTA

Ankaragücü maçında sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan deplasman tribünü biletleri bugün passo.com.tr'de satışa çıkıyor. Bilet fiyatı 50 lira. Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.



YENİ 'NÖBETÇİ'MEVLÜT

Süper Lig'de bu sezon yalnızca 5 maçta 40 dakika şans bulan Mevlüt Erdinç, kupada şov yapıyor. Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki yıldızı, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 6 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Performansıyla tam puan alan golcü oyuncu, lig maçları öncesi de teknik heyete mesaj yolladı.