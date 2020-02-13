Filede rakip Jihostroj - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Filede rakip Jihostroj

Filede rakip

Filede rakip Jihostroj

'nde mücadele eden , A Grubu'ndaki 5. maçında Çekya temsilcisi 'e konuk olacak.

'nde mücadele eden , A Grubu'ndaki 5. maçında Çekya temsilcisi 'e konuk olacak. Ceske Budejovice'de oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
  1. 13.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Filede rakip Jihostroj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN