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13 Şubat 2020, Perşembe
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2020’de zirve F.Bahçe’nin!

2020’de zirve F.Bahçe’nin!

ikinci ayına girilirken medyada zirveye çıkanlar belli oldu. Geçtiğimiz ocak ayında 83 bin 993 haber ile en çok konuşulan takım 'ydi.

ikinci ayına girilirken medyada zirveye çıkanlar belli oldu. Geçtiğimiz ocak ayında 83 bin 993 haber ile en çok konuşulan takım 'ydi. Ocak ayında transfer harcama limiti ve gündemine aldığı isimlerle öne çıkan sarı-lacivertlileri en çok haberi yapılan takımlar arasında sırasıyla , ve takip etti.
  1. 13.2.2020
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