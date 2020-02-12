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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Her kulvardayız

Her kulvardayız

Yanal: Bugün fazla süre alamayan oyuncularımızı gördük. F.Bahçe yarıştığı her kulvarda iddialıdır.

Ersun Yanal, 'nda yarı finale yükseldikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Yanal, Kırklarelispor'u verdikleri mücadeleden ötürü tebrik etti. Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda iddialı olduğunu vurgulayan Yanal, şunları kaydetti: "Bugün çok fazla süre alamayan oyuncularımızı görmüş olduk. Onları hazırlamak adına önemliydi. Oyuncularımıza hazırlık oldu. Falette ve için henüz çok erken. Zamana ihtiyaçları var ve önümüzde de uzun bir süreç var. En kısa sürede takıma katkıda bulunmalarını bekliyoruz."

  1. 12.2.2020
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