Her kulvardayız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Yanal, Kırklarelispor'u verdikleri mücadeleden ötürü tebrik etti. Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda iddialı olduğunu vurgulayan Yanal, şunları kaydetti: "Bugün çok fazla süre alamayan oyuncularımızı görmüş olduk. Onları hazırlamak adına önemliydi. Oyuncularımıza hazırlık oldu. Falette ve Hasan Ali Kaldırım için henüz çok erken. Zamana ihtiyaçları var ve önümüzde de uzun bir süreç var. En kısa sürede takıma katkıda bulunmalarını bekliyoruz."