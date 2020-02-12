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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Fileye yeni sponsor

Fileye yeni sponsor

F.Bahçe  , ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

F.Bahçe , ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Dereağzı'nda yapılan organizasyyona sarı-laciverti sporcular ve teknik heyet tam kadro olarak katılldı.

  1. 12.2.2020
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