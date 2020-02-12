Fileye yeni sponsor
F.Bahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, QNET ile sponsorluk anlaşması imzaladı.
F.Bahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, QNET ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Dereağzı'nda yapılan organizasyyona sarı-laciverti sporcular ve teknik heyet tam kadro olarak katılldı.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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