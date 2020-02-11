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11 Şubat 2020, Salı
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Rodrigues'ten 35 şutta 3 gol!

Rodrigues'ten 35 şutta 3 gol!

Beklenenin altında kalan oyunculardan birisi de ... oyuncu, hızı ve süratiyle takımın hücumda kilit isimlerinden. Ancak verimlilikte sınıfı geçemedi. Ligde şu ana kadar 35 şut çeken Garry, sadece 3'ünü ağlarla buluşturdu. Rodrigues'ten daha dikkatli ve üretken olması istenecek.

Beklenenin altında kalan oyunculardan birisi de ... oyuncu, hızı ve süratiyle takımın hücumda kilit isimlerinden. Ancak verimlilikte sınıfı geçemedi. Ligde şu ana kadar 35 şut çeken Garry, sadece 3'ünü ağlarla buluşturdu. Rodrigues'ten daha dikkatli ve üretken olması istenecek.

  1. 11.2.2020
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