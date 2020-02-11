Rodrigues'ten 35 şutta 3 gol!

Beklenenin altında kalan oyunculardan birisi de Garry Rodrigues... Yeşil Burun Adalı oyuncu, hızı ve süratiyle takımın hücumda kilit isimlerinden. Ancak verimlilikte sınıfı geçemedi. Ligde şu ana kadar 35 şut çeken Garry, sadece 3'ünü ağlarla buluşturdu. Rodrigues'ten daha dikkatli ve üretken olması istenecek.