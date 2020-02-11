Fenerbahçe'den Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Dirseğini kıran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için Fenerbahçe'den de 'geçmiş olsun' mesajı geldi. Resmi siteden, "Yaşadığı talihsiz kaza dolayısıyla dirseğinde kırık meydana geldiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" açıklaması yapıldı.
Dirseğini kıran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için Fenerbahçe'den de 'geçmiş olsun' mesajı geldi. Resmi siteden, "Yaşadığı talihsiz kaza dolayısıyla dirseğinde kırık meydana geldiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" açıklaması yapıldı.
- 11.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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