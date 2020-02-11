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11 Şubat 2020, Salı
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'den Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'den Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

Dirseğini kıran Başkanı için 'den de 'geçmiş olsun' mesajı geldi. Resmi siteden, "Yaşadığı talihsiz kaza dolayısıyla dirseğinde kırık meydana geldiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

Dirseğini kıran Başkanı için 'den de 'geçmiş olsun' mesajı geldi. Resmi siteden, "Yaşadığı talihsiz kaza dolayısıyla dirseğinde kırık meydana geldiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

  1. 11.2.2020
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