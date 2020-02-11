Ersun Yanal: Fenerbahçe'de genç oyuncu çıkarma sıkıntısı var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-0'ın rövanşında Kırklarelispor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kırklarelispor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Yanal, "İlk maçta Kırklareli kentinin Fenerbahçe'yi karşılaması çok güzeldi. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu seviyeye kadar gelip kentlerini en iyi şekilde temsil ettiler. Türkiye Kupası adına güzel bir organizasyon oldu. Bundan sonraki maçlarda kendilerine başarılar diliyorum. Bundan sonraki tur bize de hayırlı olsun. Her yarışmada, adı ne olursa olsun iddialı olacağız. Bugün de çok fazla süre almayan oyuncuları görmek ve onları izlemek adına iyi bir antrenman oldu. Rakibimize başarılar diliyoruz. Oynamayan arkadaşlarımız vardı. Henüz onlar için konuşmak adına erken. Zamana ihtiyaçları var. Önümüzde uzun bir süre var. Yüksek performansla katkı sağlayacaklardır. Genç oyuncu kazanmak, Türk futbolunun en büyük sorunlarından. İyi bir jenerasyon geldi ve milli takıma da iyi yansıdı ama yıllardır Fenerbahçe'de de bu oyuncuları çıkarmak ve oynatmak konusunda sorun var. Bu halledilmesi gereken bir mesele." ifadelerini kullandı.