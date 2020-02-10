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10 Şubat 2020, Pazartesi
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'den geçmiş olsun mesajı! ...

Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı! Ahmet Nur Çebi...

Kulübü, geçtiğimiz gün geçirdiği talihsiz bir sonucu dirseğini kıran Başkanı ’ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kadın Futbol Takımı'nın dün Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynadığı müsabakayı takip eden ve geçirdiği talihsiz sonucu dirseğinde kırık meydana gelen siyah-beyazlı kulübün Başkanı 'ye, 'den geçmiş olsun mesajı geldi.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Yaşadığı talihsiz kaza dolayısıyla dirseğinde kırık meydana geldiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

  1. 10.02.2020
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