Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı! Ahmet Nur Çebi...
Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz gün geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu dirseğini kıran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın dün Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynadığı müsabakayı takip eden ve geçirdiği talihsiz kaza sonucu dirseğinde kırık meydana gelen siyah-beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı geldi.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konu hakkında şu açıklama yapıldı:
"Yaşadığı talihsiz kaza dolayısıyla dirseğinde kırık meydana geldiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."
- 10.02.2020
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Mantık değişecek
Toplam 2
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BKJ Fulbolun ? motivasyon zaten, motivasyonu yüksek tutan kazanma şansı yüksek olur.
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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü
Toplam 1
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karakartal Douglas Gökhanın yokluğunu aratmayacaktır
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Trabzonspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Toplam 1
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karakartal geçmiş olsun büyük başkan
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