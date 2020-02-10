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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Kırklarelispor maçına hazır

Fenerbahçe Kırklarelispor maçına hazır

, rövanşında yarın 2. Lig ekibi Kırklarelispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

rövanşında yarın 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u konuk edecek , maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.


  1. 10.02.2020
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