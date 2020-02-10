Fenerbahçe Kırklarelispor maçına hazır
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi GMG Kırklarelispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi GMG Kırklarelispor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.
Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.
- 10.02.2020
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