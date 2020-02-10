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10 Şubat 2020, Pazartesi
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14.00’te ’de

Ali Koç 14.00’te FB TV’de

Alanya maçındaki hakem hatalarına tepki gösteren Başkan , bugün 'ye çıkacak. Saat 14.00'te başlayacak programda Koç, gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

Alanya maçındaki hakem hatalarına tepki gösteren Başkan , bugün 'ye çıkacak. Saat 14.00'te başlayacak programda Koç, gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

  1. 10.2.2020
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