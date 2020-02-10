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10 Şubat 2020, Pazartesi
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3 isme kart uyarısı

3 isme kart uyarısı

Ligde gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olacak 'de 3 isim sınıra geldi. heyet, 23. haftada oynanacak derbisi öncesinde kaleci Altay, ve Gustavo'ya kart konusunda dikkatli olmaları için uyarıda bulundu.

Ligde gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de 3 isim sınıra geldi. heyet, 23. haftada oynanacak derbisi öncesinde kaleci Altay, Vedat Muriç ve Gustavo'ya kart konusunda dikkatli olmaları için uyarıda bulundu.

  1. 10.2.2020
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