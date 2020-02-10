3 isme kart uyarısı
Ligde gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de 3 isim sınıra geldi. Teknik heyet, 23. haftada oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde kaleci Altay, Vedat Muriç ve Gustavo'ya kart konusunda dikkatli olmaları için uyarıda bulundu.
Ligde gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de 3 isim sınıra geldi. Teknik heyet, 23. haftada oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde kaleci Altay, Vedat Muriç ve Gustavo'ya kart konusunda dikkatli olmaları için uyarıda bulundu.
- 10.2.2020
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