Tuncay Şanlı patladı! "Fenerbahçe ligden çekilsin"
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, sarı lacivertlilerin Alanyaspor ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Şanlı, "Fenerbahçe'den bu kadar korkuyorsanız 'Sizi şampiyon yapmayacağız' deyin açık açık. Biz de ligden çekilelim." dedi! İşte detaylar...
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler Akdeniz temsilcisiyle 1-1 berabere kalırken, şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.
Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından gündemin 1 numaralı ismi maçın hakemi Ümit Öztürk oldu. Sarı lacivertli camia, Ümit Öztürk'e adeta ateş püskürürken, bu isimlerden biri de Tuncay Şanlı oldu.
"VAR KAYITLARINI AÇIKLAYIN"
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından canlı yayın sırasında Türkiye Futbol Federasyonu'na seslendi ve VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi. Tuncay Şanlı "Bu hafta VAR kayıtlarını açıklamayacaksanız, ne zaman açıklayacaksınız? Fenerbahçe maçındaki konuşmaları, özellikle saat 17:00'deki Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarındaki o penaltı kararlarındaki kayıtları açıklamayacaksınız, bir daha ne zaman açıklarsınız?" dedi.
"O ZAMAN LİGDEN ÇEKİLELİM"
Tuncay Şanlı, hakemlerin, sarı-lacivertli takımın maçlarında kasıtlı kararlar verdiğini iddia ederken 'Ligden çekilme' iddiasını ortaya attı. Tuncay Şanlı canlı yayın sırasında "Fenerbahçe'den bu kadar korkuyorsanız 'Sizi şampiyon yapmayacağız' deyin açık açık. Biz de ligden çekilelim. Temiz Türk futbolundan bahsetmek artık imkansız." ifadelerini kullandı.
- 09.02.2020
- Güncelleme: 09.02.2020 11:39
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