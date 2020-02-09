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09 Şubat 2020, Pazar
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: Utanç verici

Semih Özsoy: Utanç verici

’ün çok kötü bir yönetim gösterdiğini iddia eden Özsoy, “3 tane atsaydık 4 tane yedireceklerdi. Kendisine verilen talimatları uyguladı” dedi.

Başkanı Vekili , Alanya maçının ardından hakem ve 'nu hedef aldı. Özsoy, "Malumun ilamı bir gece. Bunu yapanlar utanmalı ama yanlarına kalmayacak. toplantı yapıp, bizim için istediğini söylüyor ama cevap vermeye kalkınca 'Ceza yer miyiz?' diye düşünüyoruz. Ancak Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe yöneticisini korkutamazsınız" dedi.

BAŞKAN SÖYLEMİŞTİ

Kamuoyunun yapılan hatalar konusunda birleştiğini kaydeden Semih Özsoy, "Biz 3 tane atsaydık, 4 tane yedirirlerdi. Utanç verici, katledildiğimiz bir gece... Başkanımızın söyledikleri bir kez daha ortaya çıktı" ifadesini kullandı. Fenerbahçe yöneticisi, "Bize bunları yapanlar koltuklarında rahat oturduklarını düşünüyor olabilir ama yanlarına kalmayacak. Yasal yollardan her türlü hakkımızı arayacağız" diye konuştu.

  1. 9.2.2020
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