Semih Özsoy: Utanç verici
Ümit Öztürk’ün çok kötü bir yönetim gösterdiğini iddia eden Özsoy, “3 tane atsaydık 4 tane yedireceklerdi. Kendisine verilen talimatları uyguladı” dedi.
Fenerbahçe Başkanı Vekili Semih Özsoy, Alanya maçının ardından hakem Ümit Öztürk ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef aldı. Özsoy, "Malumun ilamı bir gece. Bunu yapanlar utanmalı ama yanlarına kalmayacak. Nihat Özdemir toplantı yapıp, bizim için istediğini söylüyor ama cevap vermeye kalkınca 'Ceza yer miyiz?' diye düşünüyoruz. Ancak Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe yöneticisini korkutamazsınız" dedi.
BAŞKAN SÖYLEMİŞTİ
Kamuoyunun yapılan hatalar konusunda birleştiğini kaydeden Semih Özsoy, "Biz 3 tane atsaydık, 4 tane yedirirlerdi. Utanç verici, katledildiğimiz bir gece... Başkanımızın söyledikleri bir kez daha ortaya çıktı" ifadesini kullandı. Fenerbahçe yöneticisi, "Bize bunları yapanlar koltuklarında rahat oturduklarını düşünüyor olabilir ama yanlarına kalmayacak. Yasal yollardan her türlü hakkımızı arayacağız" diye konuştu.
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