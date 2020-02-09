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09 Şubat 2020, Pazar
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‘Mustafa da penaltı diyor’

‘Mustafa da penaltı diyor’

maçında kaptanı olarak sahaya çıkan , isyan etti.

maçında kaptanı olarak sahaya çıkan , isyan etti. "Çok üzgünüz" diyerek sözlerine başlayan Ozan, "Bugünü (dün) unutacağımızı düşünmüyorum. Şampiyonluk yolunda çok zor bir viraja girdik. Net bir el pozisyonu var. , "Elime çarptı" diyor. Alanyaspor oyuncusu elime çarptı diyorsa, hakem VAR'a bakmıyorsa bunun sorumlusu biz değiliz. Bunun sorumlusu federasyondur. Altay'ın yaşadığını aynısını 'da yaşadık. Emre abinin penaltısını tekrarlamadılar. İlkleri yaşıyoruz. Kötü günler görüyoruz Fenerbahçe adına. Sonuna kadar savaşacağız. Terimizin son damlasına kadar da bunu göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 9.2.2020
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