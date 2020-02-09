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09 Şubat 2020, Pazar
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'de hedef

Kadıköy'de hedef Ümit Öztürk

cephesinde dün isyan vardı... Sarı-lacivertliler, iki pozisyondan sonra uzun süre penaltı itirazında bulundu.

'de dün hedefteki adam hakem 'tü... 3 penaltının çalındığı karşılaşmada cephesinin isyanı vardı. Sarı-lacivertliler, Cisse'nin 24. dakikada Altay'ın kullandığı penaltı atışını tekrarlamasına tepki gösterirken, 42'de Wellinton'un ceza sahasında eliyle topa müdahalesinde de penaltı bekledi. VAR'la iletişim kuran Öztürk, pozisyona devam kararı verdi. Karşılaşmanın uzatma bölümlerinde Kadıköy yıkıldı. 'in ceza sahasında eline çarpan top sonrası Fenerbahçe, bir kez daha penaltı bekledi. Ancak hakem Öztürk, VAR ile görüştükten sonra karşılaşmayı devam ettirdi.

  1. 9.2.2020
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