Altay Bayındır'dan penaltı tepkisi: Kalenin içinden mi uçalım? Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Şubat 2020, Pazar
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'dan penaltı tepkisi: Kalenin içinden mi uçalım?

Altay Bayındır'dan penaltı tepkisi: Kalenin içinden mi uçalım?

'nin 'de Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maç sonrası ayağı çizgide olmadığı gerekçesiyle kurtardığı penaltının tekrarlanmasına ilişkin açıklama yapan , "Ne yapalım, kalenin içinden mi uçalım?" diyerek tepkisini dile getirdi.

'in 21. haftasında , sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Hakem kararlarının damga vurduğu maç sonrası, kurtardığı penaltının tekrar edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse'nin kullandığı penaltı atışını kurtarmasının ardından hatalı hareketten dolayı penaltının tekrar edilmesine değinen , "Pozisyonu daha izlemedim, bakacağım. maçında bizim kaçırdığımız bir penaltı var, onda da kaleci öndeydi. Söyleyecek bir şey yok. Onu da geçtim, son dakikada verilmeyen penaltımız var. Olacak iş değil" dedi.

Göztepe maçında da aynı olayın yaşanmasıyla ilgili gelen soruya Altay Bayındır, "Ne yapalım, kalenin içinden mi uçalım? Kısmet değilmiş" ifadelerini kullandı.

  1. 09.02.2020
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