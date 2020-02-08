Fenerbahçe'ye Ozan Tufan piyangosu! Dev teklif...
Ara transfer döneminde mali sorunları nedeniyle kadrosuna sadece Simon Falette'yi dahil eden Fenerbahçe'ye müjde geldi. Sezon sonunda aynı problemle karşı karşıya gelmek istemeyen sarı lacivertliler, çözüm yolları ararken, kurtuluş formülü İngiltere'den geldi! Buna göre Fenerbahçeli Ozan Tufan için devreye giren 2 Ada kulübü, yıldız futbolcu için sezon sonunda teklif edeceği rakamı belirledi! İşte detaylar... (Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor / DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'ye Ozan Tufan piyangosu... Ara transfer döneminde sadece Frankfurt'tan Simon Falette'yi kadrosuna dahil edebilen sarı lacivertlilere sezon sonunda büyük bir müjde geliyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre bu sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan ve adeta yeniden dirilen Ozan Tufan için iki İngiliz kulübü devreye girdi.
Milli yıldızımız Çağlar Soyüncü'nün de formasını terlettiği Leicester City, Vedat Muriç ile beraber Ozan Tufan'ı da izlemeye aldı. Özellikle City teknik direktörü Brendan Rodgers'ın dikkatini çeken Ozan Tufan'ın, tecrübeli teknik direktör tarafından yakın takipte olduğu belirtildi.
FİYATINI BELİRLEDİ!
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre 47 yaşındaki İngiliz teknik direktörün sezon sonuna dek Ozan Tufan'ı özel olarak scoutlarına izleteceği ve Leicester City yönetimine transfer için "20 milyon euroluk" bütçe ayırmalarını istediği belirtildi.
CRYSTAL PALACE DA TAKİPTE
Öte yandan Ozan Tufan için bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre 24 yaşındaki yıldız için Crystal Palace'ın da takipte olduğu ve Leicester City gibi oyuncuyu sezon sonuna kadar izlemeye alacağı bildirildi.
F.BAHÇE ERKEN DAVRANDI
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Ozan Tufan, geçtiğimiz haftalarda sarı lacivertlilerle 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Ozan Tufan'ın bu yıl sona erecek sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanmış; sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır." demişti.
- 08.02.2020
- Güncelleme: 08.02.2020 13:30
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