Fenerbahçe Divan Kurulu'nda görülmemiş olay! Yerleri yumrukladı...
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı 8 Şubat Cumartesi günü yapıldı. Sarı lacivertli kulübün üyelerinden Veysel Orhan, kürsüde konuştuğu esnada yerleri yumruklayarak Alanyaspor maçına ilişkin camiaya seslenişte bulundu.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'da ilginç anlar yaşandı.
Sarı lacivertli kulübün divan üyelerinden Veysel Orhan, kürsüde yaptığı konuşma sırasında Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı 21. hafta müsabakasına ilişkin konuştu.
YERLERİ YUMRUKLADI
Camiayı birleştirmek adına yaptığı motivasyon konuşmasında Veysel Orhan, kürsüyü ve yerleri yumruklarken, Akdeniz ekibi ile yapılacak karşılaşmaya dair çağrıda bulundu.
Orhan, yaptığı konuşmada, "Alanyaspor maçını alacağız! Kalkın, canlı olun biraz." dedi.
Fenerbahçe, 8 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Alanyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.
İŞTE O ANLAR;
- 08.02.2020
- Güncelleme: 08.02.2020 16:04
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