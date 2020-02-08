Fenerbahçe Divan Kurulu'nda görülmemiş olay! Yerleri yumrukladı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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'nda görülmemiş olay! Yerleri yumrukladı...

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda görülmemiş olay! Yerleri yumrukladı...

Spor Kulübü Yüksek Olağan Toplantısı 8 Şubat Cumartesi günü yapıldı. Sarı lacivertli kulübün üyelerinden , kürsüde konuştuğu esnada yerleri yumruklayarak Alanyaspor maçına ilişkin camiaya seslenişte bulundu.

Yüksek Olağan Toplantısı'da ilginç anlar yaşandı.

Sarı lacivertli kulübün divan üyelerinden , kürsüde yaptığı konuşma sırasında Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı 21. hafta müsabakasına ilişkin konuştu.

YERLERİ YUMRUKLADI

Camiayı birleştirmek adına yaptığı motivasyon konuşmasında Veysel Orhan, kürsüyü ve yerleri yumruklarken, Akdeniz ekibi ile yapılacak karşılaşmaya dair çağrıda bulundu.

Orhan, yaptığı konuşmada, "Alanyaspor maçını alacağız! Kalkın, canlı olun biraz." dedi.

Fenerbahçe, 8 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Alanyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.

İŞTE O ANLAR;

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda görülmemiş olay! Yerleri yumrukladı...

  1. 08.02.2020
  2. Güncelleme: 08.02.2020 16:04
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