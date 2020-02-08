Fenerbahçe - Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan mücadele, ligde zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...









İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Rodrigues, Kruse, Muriqi



Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Salih, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse.

EMRE BELÖZOĞLU OYNAYAMIYOR

Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor'la karşı karşıya geldiği maçta kaptan Emre Belözoğlu sarı kart cezası nedeniyle forma giyemiyor. Uzun süreli sakatlığından sonra takımla çalışmalara başlayan Hasan Ali Kaldırım da hazır olmadığı için bu maçta tercih edilmedi. Diğer yandan, Fenerbahçe'de iki isim de sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luiz Gustavo ve Vedat Muriç bu maçta sarı kart görürse, gelecek hafta Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak mücadelede forma giyemeyecekler.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Alanyaspor'u ağırladığı maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Kritik mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor.

İSTANBUL'DA OYNANAN SON İKİ MAÇIN GALİBİ FENERBAHÇE

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de bu akşam 8. kez karşı karşıya geliyor. Alanya ekibinin Süper Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 7 maçta Fenerbahçe 4, Alanyaspor 2 galibiyet elde etti, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli takımın 14 golüne, rekabetteki son 2 maçı kazanan turuncu-yeşilliler 8 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Öte yandan iki takım arasında İstanbul'da oynanan 3 maçtan ilki berabere sonuçlandı, son 2'sinde Fenerbahçe gol yemeden galip geldi.

ALANYASPOR'UN GOL SİLAHI PAPISS CISSE

Süper Lig'de 20 hafta geride kalırken Alanyaspor, rakip fileleri 40 kez havalandırdı, kalesinde ise 19 gol gördü. Bu istatistikle ligde Trabzonspor'dan sonra ikinci sırada yer alan Alanyaspor, sadece 6 maçta gol atamadı. Alanyaspor'un bu sezon en güçlü gol silahı 34 yaşındaki Papiss Cisse oldu. 15 golle krallık yarışında ikinci sırada yer alan Senegalli oyuncu, son 5 lig maçında 6 gol attı ve 1 asist yaptı. Turuncu yeşilli takıma bu sezon gol katkısı yapan futbolcu sayısı da oldukça yüksek. Papiss Cisse'yi 6 gol ve 5 asistle Junior Fernandes takip ederken, Anastasios Bakasetas 6 gol, 4 asistle takıma en çok gol katkısı sağlayan 3'üncü isim oldu. Bu futbolcuları 4 gol, 3 asistle Djalma Campos, 3 gol, 1 asistle Ceyhun Gülselam, 2 golle Welinton de Souza, 1'er gol ve 1'er asistle Onur Bulut ile Salih Uçan ve 1'er golle Georgios Tzavellas ile Yacine Bammou takip ediyor.

BAIANO DIŞINDA EKSİK YOK

Alanyaspor'da hafif sakatlığı bulunan Baiano dışında eksik oyuncu bulunmazken, sakatlıkları geçen Juanfran ve Lokman Gör takımdan ayrı idmanlarına devam ediyor.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Alanyaspor'u konuk ettiği üç Süper Lig maçını da kaybetmeyen Fenerbahçe (1B), son iki karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

*Fenerbahçe ile oynadığı yedi Süper Lig maçının sadece ikisini kazanan Alanyaspor (1B 4M), bu iki galibiyeti de son iki karşılaşmada aldı.

*Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, daha uzun bir seriyi en son Kasım 2015-Mart 2016 arasında yaşadı (sekiz maç).

*Son iki deplasman maçını yedi gol atarak kazanan Alanyaspor'un Süper Lig tarihinde üç maçlık dış saha galibiyet serisi yok.

*Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken (Fenerbahçe - 127 & Alanyaspor - 126) ve kalesine en az şut gelen (Alanyaspor - 60 & Fenerbahçe - 65) takımlar bu maçta karşı karşıya geliyor.

*Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkılarıyla takımlarına en fazla puan kazandıran iki oyuncu Papiss Cisse (15 gol & 1 asist - 16 puan) ve Vedat Muriqi (12 gol & 4 asist - 15 puan).

*Son üç Süper Lig maçında birer gol kaydeden Max Kruse, daha önceki 12 karşılaşmada rakip fileleri sadece iki kez havalandırabilmişti.

*Alanyaspor'un deplasmanda attığı son iki golün asistini yapan Steven Caulker, bu sezon Süper Lig'de en fazla gol pası veren stoper konumunda (4).

*Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal'ın teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de mağlup edemediği tek takım Alanyaspor (1B 4M).

*Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a konuk olduğu 11 maçı da kaybetti.