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06 Şubat 2020, Perşembe
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Alanya maçına

Alanya maçına Ümit Öztürk

, 'nin ligde Alanya ile yapacağı maça 'ü atadı. Cumartesi oynanacak mücadelede yardımcılar Uyarcan ve . VAR odasda olacak.

, 'nin ligde Alanya ile yapacağı maça 'ü atadı. Cumartesi oynanacak mücadelede yardımcılar Uyarcan ve . VAR odasda olacak.

  1. 6.2.2020
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