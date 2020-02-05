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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Potuk kadro dışı

Potuk kadro dışı

'de sezon başı sözleşmesinde indirme giden ancak uzun süredir forma şansı bulamayan 'un lisansı askıya alındı. sonrası; forma numarası bilgilerini de içeren, oyuncu listeleri 'nin resmi sitesinde yayınlandı. Fenerbahçe'de Alper Potuk oyuncu listesinden çıkarıldı.

'de sezon başı sözleşmesinde indirme giden ancak uzun süredir forma şansı bulamayan 'un lisansı askıya alındı. İkinci Transfer Tescil Dönemi sonrası; forma numarası bilgilerini de içeren, oyuncu listeleri 'nin resmi sitesinde yayınlandı. Fenerbahçe'de Alper Potuk oyuncu listesinden çıkarıldı.

  1. 5.2.2020
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