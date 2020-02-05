Potuk kadro dışı
Fenerbahçe'de sezon başı sözleşmesinde indirme giden ancak uzun süredir forma şansı bulamayan Alper Potuk'un lisansı askıya alındı. İkinci Transfer Tescil Dönemi sonrası; forma numarası bilgilerini de içeren, oyuncu listeleri TFF'nin resmi sitesinde yayınlandı. Fenerbahçe'de Alper Potuk oyuncu listesinden çıkarıldı.
Fenerbahçe'de sezon başı sözleşmesinde indirme giden ancak uzun süredir forma şansı bulamayan Alper Potuk'un lisansı askıya alındı. İkinci Transfer Tescil Dönemi sonrası; forma numarası bilgilerini de içeren, oyuncu listeleri TFF'nin resmi sitesinde yayınlandı. Fenerbahçe'de Alper Potuk oyuncu listesinden çıkarıldı.
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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