Potuk kadro dışı

Fenerbahçe'de sezon başı sözleşmesinde indirme giden ancak uzun süredir forma şansı bulamayan Alper Potuk'un lisansı askıya alındı. İkinci Transfer Tescil Dönemi sonrası; forma numarası bilgilerini de içeren, oyuncu listeleri TFF'nin resmi sitesinde yayınlandı. Fenerbahçe'de Alper Potuk oyuncu listesinden çıkarıldı.