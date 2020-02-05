Kırklareli - Fenerbahçe maçı heyecanı A Spor'da

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçına bugün çıkıyor. Sarılacivertliler, 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'a konuk oluyor. Saat 14.30'da başlayacak bu karşılaşmayı A Spor yayınlıyor. İşi sıkı tutmayı planlayan teknik direktör Ersun Yanal'ın ideale yakın bir 11'le sahaya çıkacağı öğrenildi. Cezalı Gustavo ile sakatlıktan tam kurtulamayan Hasan Ali, forma giyemeyecek.