Coşkulu karşılama

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı karşılamada kalabalık taraftar topluluğu tezahüratlarda bulunarak futbolculara sevgi gösterisinde bulundu ve kafileyi konaklayacağı otele kadar takip etti. Kamp yapılacak otele geçen futbolcuların bazıları otobüsten inerken taraftarlara selamla karşılık verdi.