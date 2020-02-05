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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Coşkulu karşılama

Coşkulu karşılama

Kırkrlarelispor maçı için 'dan karayoluyla kulüp otobüsüyle yola çıkan kafilesini kalabalık taraftar grubu büyük bir çoşkuyla karşıladı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı karşılamada kalabalık taraftar topluluğu tezahüratlarda bulunarak futbolculara sevgi gösterisinde bulundu ve kafileyi konaklayacağı otele kadar takip etti. Kamp yapılacak otele geçen futbolcuların bazıları otobüsten inerken taraftarlara selamla karşılık verdi.

  1. 5.2.2020
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