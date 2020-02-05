Coşkulu karşılama
Kırkrlarelispor maçı için İstanbul'dan karayoluyla kulüp otobüsüyle yola çıkan Fenerbahçe kafilesini kalabalık taraftar grubu büyük bir çoşkuyla karşıladı.
Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı karşılamada kalabalık taraftar topluluğu tezahüratlarda bulunarak futbolculara sevgi gösterisinde bulundu ve kafileyi konaklayacağı otele kadar takip etti. Kamp yapılacak otele geçen futbolcuların bazıları otobüsten inerken taraftarlara selamla karşılık verdi.
- 5.2.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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