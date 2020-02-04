Gençler çok farklı: 88-55 - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
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Gençler çok farklı: 88-55

Gençler çok farklı: 88-55

, üçüncü maçında 'yı deplasmanda 88-55 mağlup etti. akımı, Basketbol Gençler Ligi Final Grubu üçüncü maçında Darüşşafaka'yı deplasmanda 88-55 mağlup etti.

, üçüncü maçında 'yı deplasmanda 88-55 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımda Yiğit Onan 24 sayı+10 ribaund, Sarper David Mutaf 22 sayı+7 ribaunt, İsmail Karabilen ise 17 sayı+17 ribaund ile galibiyetin mimarı oldu. Gençler normal sezon dahil 13 maçta 11 galibiyete ulaştı.
  1. 4.2.2020
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