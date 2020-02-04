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04 Şubat 2020, Salı
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Favori hâlâ Fener

Favori hâlâ Fener

İddaa risk yönetimi yeni şampiyonluk oranlarını açıkladı. 1'e 3 oranıyla favori konumunu korudu. İkinci sırada 4.50 oranıyla yer aldı.

İddaa risk yönetimi yeni şampiyonluk oranlarını açıkladı. 1'e 3 oranıyla favori konumunu korudu. İkinci sırada 4.50 oranıyla yer aldı. ve Demir Grup 'a 5.50 oran belirlenirken, 'e 6, 'a 11, Aytemiz 'a ise 13 oran verildi.
  1. 4.2.2020
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