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04 Şubat 2020, Salı
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Böyle oynayın başarı gelir

Böyle oynayın başarı gelir

Yönetim takımın motivasyonunu kaybetmemesi için seferber oldu.

Yönetim takımın motivasyonunu kaybetmemesi için seferber oldu. Başkan , teknik heyet ve oyunculardan morallerini bozmamalarını isterken, "Böyle oynamaya devam ettiğiniz müddetçe şampiyon olacağımıza inancım tam" sözlerini kullandı. Oyuncular da Ali Koç'a ipi göğüslemek için ellerinden gelen her şeyi yapma sözü verdi.
  1. 4.2.2020
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