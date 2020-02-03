Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi! Alanya maçında...

Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi... Ara transfer döneminde kadrosuna sadece Simon Falette'yi katabilen sarı lacivertliler, bu pozisyon için Milan'lı yıldız Ricardo Rodriguez ile el sıkışmasına karşın mali anlamda yeterlilik sağlayamadığı için resmi imzayı attıramamıştı.

Sol bek pozisyonunda bir çok ismi deneyen ancak istediği verimi alamayan sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Ersun Yanal, Nabil Dirar - Deniz Türüç ikilisini değerlendiriyordu.

Son olarak Trabzonspor ile oynanılan karşılaşmada Dirar'ın yaptığı hatalar sonrası Yanal kara kara düşünürken, müjdeli haberi aldı. Buna göre sezon başından bu yana yaşadığı ağır sakatlıklar sebebiyle forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım, takıma geri dönüyor.

Geçtiğimiz hafta bir bölümde de olsa takımla çalışmalara katılan tecrübeli oyuncunun, 3 Şubat Pazartesi gününden antrenmanlara dahil olması bekleniyor.

ALANYA MAÇINDA KADRODA!

Hasan Ali'nin kupa sınavında olmasa bile Aytemiz Alanyaspor ile hafta sonu oynanacak lig maçının kadrosunda yer alma ihtimali yüksek.