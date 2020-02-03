Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi! Alanya maçında...
Son olarak Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan ve buradan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'ye maç sonrasında yüzleri güldüren bir haber geldi. Ara transfer döneminde sadece Simon Falette'yi kadrosuna dahil edebilen ve sol bek transferi yapamayan Fenerbahçe, bu bölgede Nabil Dirar'ı değerlendirirken, oyuncunun kademe yetersizliği gözle görülmeye başlanmıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın başka alternatifler düşündüğü bu gölge için müjdeli haber geldi...
Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi... Ara transfer döneminde kadrosuna sadece Simon Falette'yi katabilen sarı lacivertliler, bu pozisyon için Milan'lı yıldız Ricardo Rodriguez ile el sıkışmasına karşın mali anlamda yeterlilik sağlayamadığı için resmi imzayı attıramamıştı.
Sol bek pozisyonunda bir çok ismi deneyen ancak istediği verimi alamayan sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Ersun Yanal, Nabil Dirar - Deniz Türüç ikilisini değerlendiriyordu.
Son olarak Trabzonspor ile oynanılan karşılaşmada Dirar'ın yaptığı hatalar sonrası Yanal kara kara düşünürken, müjdeli haberi aldı. Buna göre sezon başından bu yana yaşadığı ağır sakatlıklar sebebiyle forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım, takıma geri dönüyor.
Geçtiğimiz hafta bir bölümde de olsa takımla çalışmalara katılan tecrübeli oyuncunun, 3 Şubat Pazartesi gününden antrenmanlara dahil olması bekleniyor.
ALANYA MAÇINDA KADRODA!
Hasan Ali'nin kupa sınavında olmasa bile Aytemiz Alanyaspor ile hafta sonu oynanacak lig maçının kadrosunda yer alma ihtimali yüksek.
- 03.02.2020
- Güncelleme: 03.02.2020 15:45
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi! Alanya maçında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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